Influenza: vaccini quasi finiti, l'Ausl fa nuova scorta per 81.000 euro

Nei giorni scorsi una conferenza stampa per informare sull'andamento della campagna vaccinale in provincia di Modena è stata annullata e non più riconvocata, ma qualche indicazione emerge dagli atti prodotti dell'Ausl che dopo avere aderito, nel settembre scorso, alla convenzione per la fornitura di vaccini antinfluenzali per il periodo 2024-2025, per un importo 2.

046.



612 euro, ha accolto la richiesta del Direttore del Servizio Igiene Pubblica per l'approvvigionamento aggiuntivo di vaccini che - scrive l'Ausl - stanno per esaurirsi prima della scadenza del contratto, per garantire la continuità della fornitura fino al 30.09.2025. Con una stima di costi previsti di 81.312 euro, Iva inclusa.



I fornitori principali sono Viatris Italia Srl, Seqirus Srl, e AstraZeneca SpA. All'inizio della campagna erano 160mila le dosi acquistate con il sistema regionale destinate alla provincia di Modena, 'che - affermava l'Ausl - potranno essere somministrate in qualsiasi momento della stagione influenzale, con chiusura della campagna prevista a febbraio 2025.

Stando sempre a quanto dichiarato dai vertici Ausl in sede di presentazione della campagna, le 160 mila dosi acquistate erano state calcolate sulla base dei numeri della stagione pecedente 2023-2024 durante la quale si erano ammalate oltre 1,2 milioni di persone, con un’incidenza alta e un picco pari a circa 23 casi per 1.

000 assistiti, vicino al primato negativo di 24,5 casi del 2004.



In provincia di Modena si erano vaccinate più di 150mila persone, con un’adesione del 61% fra gli over 65. Il fatto che ad oggi, a poco più di un mese dal via dellGua campagna vaccinale i vaccini, stando alla constatazione del direttore del servizio di igiene pubblica, starebbero per esaurirsi, le vaccinazioni dovrebbero aumentare. Giustificando il ricorso ad un ulteriore stock di dosi, suddivise come da schema