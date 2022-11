Ancora ambientalisti in azione: imbrattato il Seminatore di Van Gogh

'Oggi, zuppa di verdura sul 'Seminatore' di Van Gogh Agiamo per amore della vita, dunque per amore dell'arte. In un futuro dove faticheremo a trovare da mangiare per tutti, come possiamo pensare che l'arte sarà ancora tutelata?' Con queste parole gli ambientalisti di Ultima Generazione sono entrati in azione alla mostra di Van Gogh a Roma inmbrattando l'opera esposta a Palazzo Bonaparte. Ennesimo atto vandalico dopo quelli già messi in campo nei giorni scorsi.Subito dopo l'azione degli attivisti è intervenuta la sicurezza che ha immediatamente chiuso le sale della mostra allontanando i visitatori. Gli attivisti dopo avere gettato il passato di verdura sull'opera si sono incollati alla parete e hanno urlato slogan contro l'uso del carbone e sul cambiamento climatico.L'azione è stata portata avanti da quattro esponenti del movimento ambientalista Ultima generazione, costola italiana di Extinction Rebellion che ha già messo a segno proteste di questo tipo in alcuni musei all'estero.