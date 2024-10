Animali alluvionati: il Pettirosso cambia pelle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi è stata la volta della Romagna, ed anche qui a fianco dei Vigili del Fuoco attivissimi durante queste tragedie, i Volontari del Pettirosso per giorni e giorni prendendo ferie per essere da subito presenti in zona e così si sono dati da fare con i propri mezzi, barche e risorse, senza mai risparmiarsi giorni e giorni immersi nell'acqua, soccorrendo animali e anziani che all'ultimo minuto presi dalla disperazione hanno chiesto aiuto’.

‘Questo ha fatto capire che ci voleva una svolta e grazie ad alcune ditte del territorio come Pedrielli srl e Madrigali & Beccari, orgogliose di avere una struttura tanto efficiente con i fatti e non con le parole hanno voluto contribuire sponsorizzando delle idrotute e attrezzature essenziali per quello che il Pettirosso faceva durante esondazioni. E così grazie ad istruttori esperti ed abilitati i volontari hanno preso contatto con le nuove tecniche ed attrezzature con una formazione adeguata. Ora sono nuovamente pronti per soccorrere qualsiasi animale che ne abbia necessità e all'occorrenza le persone che vivono in queste tragedie. Perché il Pettirosso non lascia indietro nessuno'.