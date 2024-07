Annalisa Ferretti, docente Unimore, nuova presidente della Società Paleontologiva Italiana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’elezione da parte dall’assemblea dei soci si è tenuta in occasione della XXIV Edizione delle Giornate di Paleontologia, annuale congresso che riunisce i paleontologi italiani. Nel ruolo di Vice-Presidente è stato eletto il prof. Massimo Delfino dell'Università di Torino e come Segretaria la dr.ssa Emanuela Di Martino, ricercatrice dell’Università di Catania. La governance rimarrà in carica per il triennio 2024-2027.“Sono felice e onorata di presiedere un'associazione di riconosciuto prestigio come la Società Paleontologica Italiana, ed è con grande entusiasmo che mi appresto ad iniziare questa nuova avventura. I legami della paleontologia con il nostro Ateneo e i suoi docenti (Giovanni Canestrini in primis), nonché con le prestigiose Società Scientifiche del territorio modenese, sono innumerevoli e si spingono fino alla seconda metà dell’Ottocento, dove proprio nell’area modenese ebbe tanto fervore il dibattito sull’evoluzionismo, nacquero nuove idee scientifiche e vennero gettate le basi che portarono alla genesi della teoria moderna dell’evoluzione.

Profondo anche l’intreccio degli studi paleontologici con lo sviluppo dei Musei Universitari a Modena ed in Italia. La paleontologia italiana riveste oggi anche un importante ruolo a livello internazionale. Tanti ricercatori italiani occupano infatti ruoli di rilievo all’interno di commissioni o di prestigiosi gruppi di ricerca fuori dai confini italiani” – ha dichiarato la Prof.ssa Ferretti.



La Società Paleontologica Italiana (SPI), istituita nel 1947 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, vede tra i Soci Fondatori parecchie figure dell’allora Ateneo modenese, tra cui la prof.ssa Eugenia Montanaro Gallitelli che ha presieduto la Società dal 1957 al 1970 e a cui si deve nel 1961 la fondazione dell’Istituto di Paleontologia di Modena e la nascita del “Bollettino della Società Paleontologica Italiana”, rivista ufficiale della Società. La Società Paleontologica Italiana è una libera associazione culturale, democratica, apartitica e non lucrativa che opera per il progresso della Paleontologia.





Annalisa Ferretti è Professoressa Associata in Paleontologia e Paleoecologia dal 2002 presso Unimore. Ha svolto una pluriennale attività di ricerca paleontologica con studi di biostratigrafia a conodonti, biosedimentologia, biomineralizzazione, paleoecologia e paleoclimatologia nel Paleozoico europeo, con particolare attenzione alle Alpi Carniche ed alla Sardegna. L’attività scientifica è attestata da oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali, svolte nell’ambito di progetti finanziati dalla CEE, dal MUR (PRIN, COFIN e FIRB) e dal CNR. Ha avuto recentemente finanziati i progetti PRIN-2022 “BIOVERTICES (BIOdiversity of VERTebrates In the CEnozoic Sea) e PPRIN-PNRR 2022 “OCEANS – impacts Of aCidification on past biodivErsity: insights from mAriNe vertebrateS”.

È membro della Società Paleontologica Italiana, della Palaeontological Association (PalAss) e della Società Geologica Italiana e fa parte dei Comitati Editoriali di importanti riviste internazionali. È stata recentemente nominata Socio Ordinario della prestigiosa Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.