Lotta alla mafia, è morto Michele Ammendola: 'La Geotrans è salva anche grazie a lui'

Un gravissimo lutto ha colpito oggi l'Emilia Romagna e tutto il nostro Paese. Michele Ammendola, imprenditore da anni impegnato sul fronte della lotta alla mafia e in tanti progetti di inclusione sociale a Bologna, è morto improvvisamente ieri sera a 46 anni, colpito da un infarto. Lascia la moglie e due figli.Nel 2017 aveva fondato nel quartiere Pilastro “La Fattoria di Masaniello”, una pizzeria, poi ribatezzata “Porta Pazienza”, che dava lavoro a ragazzi con disturbi cognitivi, ma anche a immigrati e a persone fragili. Un progetto collegato a doppio filo alla sua battaglia alla criminalità organizzata, dal momento che i prodotti provenivano da cooperative che operano su beni confiscati.'Michele Ammendola era un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di contrasto alle mafie - spiega Cinzia Franchini, portavoce di Ruote Libere -.'Ammendola a quel tempo era portavoce del comitato bolognese anti-camorra ‘Io Lotto’ e con lui organizzammo il primo incontro a Bologna con Turrini dal quale nacque poi la collaborazione economica virtuosa che portò al salvataggio della azienda Geotrans confiscata alla mafia. Una operazione che rappresentò un successo in termini imprenditoriali e uno schiaffo al clan che considerava quella azienda come 'cosa propria'. L'impegno di Michele continuò anche nella organizzazione del “Viaggio legale” che nel 2016 ha portato la famosa Mehari verde sulla quale nel 1985 venne ucciso dalla camorra il giornalista Giancarlo Siani, dalla sua Napoli all’Emilia Romagna. Un viaggio di 600 chilometri, proprio su un camion Geotrans. La sua morte lascia un vuoto enorme in tutti coloro che lo hanno conosciuto'.