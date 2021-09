'Da Adriano Turrini impegno concreto per la legalità oltre gli slogan'

'La notizia della morte di Adriano Turrini lascia un vuoto enorme. Al di là delle tante parole che si spendono di frequente sul tema della legalità e del contrasto al radicamento mafioso nel mondo economico, una delle poche persone che ho incontrato nel mio percorso, nell'ambito della rappresentanza di impresa del trasporto merci, capaci di tradurre le parole in fatti su questo tema è stato proprio Adriano Turrini'. A parlare è Cinzia Franchini portavoce di Ruote Libere.'E’ solo grazie al suo intervento concreto infatti che è stato possibile salvare la nota azienda di trasporti siciliana Geotrans dopo la confisca al clan mafioso Ercolano, forse l'unico esempio positivo nel settore in Italia. Con un approccio sgombro da ogni preconcetto o ideologia si impegnò in prima persona dando una testimonianza importante all’intero mondo economico emiliano-romagnolo e non solo. Dopo quella esperienza fu ancora lui a contattarmi per raccontare la vicenda in un libro ( Si può fare - Geotrans, storia di un'azienda confiscata alla mafia ) poi pubblicato con il patrocinio di Coop Alleanza 3.0. E anche nel parlare di se’ non lasciò mai alcuno spazio alla autocelebrazione col solo intento di offrire uno spaccato che potesse essere di monito ad altri. Ad Adriano Turrini deve molto la cooperazione e l’intero universo che si batte sul fronte della legalità'.