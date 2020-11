Mafia catanese, scacco agli Ercolano: storia a lieto fine di Geotrans

Questa storia a lieto fine è raccontata nelle pagine di un volume in uscita in questi giorni per le Edizioni Pendragon. ' Si può fare. Geotrans, storia di un’azienda confiscata alla mafia ', l'autore è il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli. Attraverso la ricostruzione dei fatti, dalla primavera del 2014 ad oggi, una serie di interviste ai protagonisti di questa vicenda e un’analisi a più largo respiro dedicata all’economia siciliana e all’economia di mafia, il libro offre un coinvolgente racconto di coraggio e di riscatto sociale. Ma anche uno spaccato di quella piaga che ha fatto dell'Italia un Paese meno libero e meno sovrano.

