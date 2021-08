Anticorpi monoclonali +30%, in una settimana: guidano Lazio e Veneto, E-R indietro

Continuano ad aumentare le prescrizioni settimanali delle terapie a base di anticorpi monoclonali a pazienti Covid. Tra il 20 e il 26 agosto sono state 505, a fronte delle 389 dei sette giorni precedenti, pari a un aumento del 30% in una settimana. E' quanto evidenzia il 21° Report sugli Anticorpi Monoclonali per Covid-19 dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), da cui emerge che finora sono 7.961 i pazienti iscritti nei registri di monitoraggio di questi farmaci e quindi ne hanno ricevuto una dose.In termini assoluti ad averne dispensati più sono Lazio, Veneto e Toscana che hanno 'sfondato' la quota delle mille dosi. Gli anticorpi monoclonali sono farmaci specifici contro il Covid-19, autorizzati in via emergenziale e disponibili anche in Italia a partire da marzo scorso per persone particolarmente fragili, con infezione recente da Sars-Cov-2. Grazie all'aumento di persone anziane e fragili vaccinate, le dosi settimanali prescritte erano calate in modo netto da aprile in poi. Dalle quasi mille a livello nazionale nella seconda metà di aprile, erano passate a 34 nella settimana dal 25 giugno al primo luglio. Ma i contagi, si sa, sono ripresi e le prescrizioni già questa estate hanno ripreso la loro corsa in aumento. Le prescrizioni sono state 268 dal 30 luglio al 5 agosto, 302 dal 5 al 12 agosto, 389 dal 13 al 19 agosto e 505 dal 20 al 26 agosto. Sono 198, invece, le strutture sanitarie che li hanno prescritti. In termini assoluti, finora ad averne dispensati più sono Lazio, Veneto e Toscana, che hanno 'sfondato' quota mille rispettivamente con 1.147, 1.091 e 1.014, seguite da Campania (633) e Lombardia (567). L'Emilia-Romagna non brilla in questa classifica e in regione la quota di somministrazioni si ferma a 324. Qualcosa, in Emilia-Romagna si è mosso nella settimana dal 20 al 26 agosto quando le richiesta di somministrazione presentate sono state 52, ponendo la regione in questo caso al quinto posto a livello nazionale, dietro a Lazio, Toscana, Sicilia e Veneto.