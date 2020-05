Antimafia, lenzuola banche ai balconi per non dimenticare le stragi

In occasione del 28esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e della morte della giovane testimone di giustizia Rita Atria, 100x100inmovimento-APS rilancia, per l'ottavo anno consecutivo, l'iniziativa 'Lenzuola bianche a balconi e finestre', che si svolge dal 23 maggio al 26 luglio.



'Esponiamo a balconi e finestre le nostre lenzuola bianche come simboli di ribellione ad ogni logica mafiosa - afferma l'associazione 100x100inmovimento in una nota -. Mentre al Nord ha avuto inizio il processo 'Grimilde' (nel quale è imputato anche l'ex presidente del consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso), mentre riprendono i processi d'appello 'Aemilia' a Bologna e il processo 'Trattativa' a Palermo ricordiamo, con un segno visibile a tutti, gli uomini e le donne che ispirano le nostre azioni quotidiane, perché resi immortali dall'esempio delle loro vite. Lo dobbiamo a loro, e lo dobbiamo ai sopravvissuti di quelle stragi terroristico-mafiose, troppo spesso dimenticati e ignorati.

Vogliamo farlo per i nostri territori feriti, dal Nord al Sud, dalla dominazione di tutte le mafie, con la complicità di corrotti e collusi che non hanno a cuore il bene comune, bensì i propri interessi personali. Vogliamo farlo per tutti i cittadini che hanno denunciato, essendo di esempio anche quando sono stati lasciati soli, soprattutto in Emilia-Romagna. E' doveroso dare un segnale forte in tutto il Paese soprattutto in questo momento storico, nel quale la lotta alle mafie necessita di una spinta ancora più forte e costante, che non sia fatta di slogan a tempo. Una spinta che giunga da ogni cittadino. Le nostre lenzuola bianche devono essere mosse dal vento della Bellezza di schiene dritte e sguardi alti, essere segno di speranza e sete di giustizia per proseguire nell'impegno di costruire società fatte di cittadini consapevoli che la legalità conviene. L'iniziativa terminerà il 26 luglio, anniversario della morte di Rita Atria. Rita Atria è stata una giovanissima testimone di giustizia, che si tolse la vita il 26 luglio 1992, una settimana dopo la morte del giudice Paolo Borsellino, sopraffatta dal dolore per la perdita dell’uomo al quale aveva affidato la propria vita, i propri sogni e le proprie speranze di riscatto dal giogo mafioso. Riteniamo indispensabile che le nostre lenzuola bianche continuino a sventolare per Rita, vittima a soli 17 anni, troppo spesso dimenticata'.

100x100inmovimento in questo periodo si recherà a rendere omaggio a tre donne vittime di quelle stragi, alle quali ha intitolato, in collaborazione con le amministrazioni locali della Provincia di Piacenza, altrettante sezioni 'lotta alle mafie' presso le Biblioteche comunali. Renderemo note successivamente le modalità e le date,presso i seguenti luoghi:

- Pontenure, sezione dedicata alla dottoressa Francesca Laura Morvillo

- Podenzano, sezione dedicata all'agente di Polizia Emanuela Loi

- Travo, sezione dedicata a Rita Atria

INDICAZIONI PER PARTECIPARE

Esporre un lenzuolo bianco alla nostra finestra o al nostro balcone, fotografarlo e postarlo sull'evento oppure inviando la foto a 100x100piacenza@libero.it . Le foto inviate saranno diffuse sia sui social che a mezzo stampa. Con la foto indicate il nome della città e il nome. Gli autori delle foto più significative riceveranno in regalo testi di approfondimento sul tema 'lotta alle mafie'. A scegliere le foto più belle sarà il fondatore e presidente onorario dell'associazione, IMD, poliziotto della Squadra Mobile di Palermo. Qui il link all'evento . Le 'premazioni' si terranno nella prima settimana di agosto sulla pagina www.facebook.com/100x100inMovimento.

Nella foto il lenzuolo realizzato dalla famiglia Piscone e Tupponi di Milano nel 2013