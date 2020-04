Apocalisse nelle cra? Muzzarelli: 'Nel 2019 ci sono stati più morti'

'Dal punto di vista prettamente statistico è stato elaborato un confronto dagli uffici del settore pubblici sociali su tutte le cause di morte nelle cra accreditate negli anni 2018, 2019, 2020. Nelle cra i decessi totali dall'inizio del 2020 sono 151, nello stesso periodo del 2019 erano 160, nello stesso periodo del 2018 137. Quindi diciamo che purtroppo la situazione di influenze e acciacchi e complicazione devono comunque impegnarci'. Cosìaffrontando il tema della tragedia che si è consumata nelle cra modenesi.(Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti , 35 ospiti e 10 operatori positivi(Modena): 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi(Modena): 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi(Modena): 6 operatori positivi ai test sierologici in attesa di tampone(San Felice): 13 morti, 34 ospiti e 16 operatori positivi(Concordia): 8 morti, 29 ospiti e 8 operatori positivi(Mirandola): 3 morti e 10 ospiti positivi(Carpi): 4 morti, 16 ospiti e 5 operatori positivi(Carpi): un morto, 14 ospiti e due operatori positivi(Soliera): 5 ospiti positivi e tre operatori(Castelfranco): 3 morti e 13 ospiti positivi(Maranello): 9 morti (non 17 come risulta alla Cgil), 15 ospiti e 6 operatori positivi(Formigine): 13 morti (non 17 come risulta alla Cgil)(Montefiorino): 12 morti e oltre 20 casi positivi(Pavullo): 5 morti e 12 positivi.Nell'area Nord risultano anche 5 casi positivi nel servizio di assistenza domiciliare gestito da Asp e a Carpi 4 anziani e 3 operatori contagiati nel servizio domiciliare gestito da Domus.