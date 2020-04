Appello Sap: 'Via l'imposta sulle mascherine e tampone per gli agenti'

'Da settimane gli uomini e le donne della Polizia di Stato di questa provincia sono impegnati nelle misure di contenimento COVID 19, e probabilmente questa situazione emergenziale continuerà ancora per qualche tempo.Ogni giorno registriamo situazioni a rischio per gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio, a seguito di interventi che pretendono il contatto fisico o l’impegno di ambienti poi rivelatisi potenzialmente infetti. Ciò determina, come è intuibile, ripercussioni sotto il profilo operativo e sul morale degli operatori di Polizia'. Lo affermail il Sap, Sindacato autonomo di Polizia, di Modena, per voce del segretario Otto Orfello. Nel ringraziareIl SAP vuole ringraziare chi attivamente ha accettato di sostenerci gratuitamente conpresidi e servizi.“LA CROCE BLU” della Provincia di Modena per la convenzione/collaborazione (nata e stipulata con il SAP, poi estesa a tutti ) per il servizio di pulizia e sanificazione,con prodotti specifici usati per ambulanze, dei veicoli in uso alla Polizia in questomomento impegnate quotidianamente sul territorio modenese.“La Nuova Donatella s.r.l.” per la donazione di IDP mascherine chirurgiche allanostra sigla, poi da noi messi a disposizione di tutti gli operatori sul territorio.E’ di tutta evidenza che in questo momento la società civile confida in due pilastriistituzionali: la sanità e la polizia. La salute di questi due apparati è condizioneimprescindibile dalla quale dipende la risoluzione del dramma che stiamo vivendo, suidue versanti dell’impegno a curare e del contenimento dei nuovi contagi attraverso ilcontrollo dei movimenti.E’ di fondamentale importanza tutelare la salute di medici e operatori delle FF.OO.con gli IDP idonei e necessari. Abbiamo chiesto come OOSS un impegno maggioreal governo su questi presidi togliendo dal loro prezzo l’imposta sul valore aggiunto,come abbiamo chiesto al Governatore Bonaccini, che tutti gli operatori di polizia inregione siano sottoposti a tampone, per una mappatura realistica dello stato di salutedella categoria al fine di scongiurare in caso di contrazione del virus la chiusura diintere articolazioni di uffici di polizia. Provvedimento già preso nella regione Veneto.Dall’inizio dell’emergenza a Modena la Polizia di Stato paga l’impegno con 5 operatoripositivi al COVID 19, ed altrettanti al momento in osservazione per sospettacontrazione.Questa sigla sindacale vuole ringraziare tutti i cittadini coscienziosi e le forze socialiche sostengono l’operato delle forze di polizia, che rispettano le prescrizioni delgoverno accettando le limitazioni di movimento nell’interesse superiore di sanitàpubblica