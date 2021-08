Appenino modenese in lutto, è morto don Ferruccio Albergucci

Lutto nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola per la scomparsa, nella notte, di don Natale Ferruccio Albergucci. Aveva 70 anni. A dare il triste annuncio sono l’arcivescovo Erio Castellucci e il presbiterio diocesano, unitamente ai familiari, alle comunità parrocchiali di Pievepelago, Sant’Annapelago, Sant’Andreapelago, Riolunato, Castello, Tagliole, Groppo, Castellaro e Casine.Don Albergucci proprio quest’anno aveva festeggiato i suoi 30 anni da parroco di Pievepelago, Sant’Annapelago e Tagliole. Era parroco anche di Riolunato, Castello e Groppo e amministratore parrocchiale di Sant’Andreapelago, Castellaro e Casine.Domani, mercoledì 1 settembre, alle 20.30 sarà celebrata la veglia funebre nella chiesa parrocchiale di Pievepelago.Le esequie avranno luogo giovedì 2 settembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Pievepelago, presiedute dall’arcivescovo Erio Castellucci. La salma sarà poi trasferita a Vitriola, dove alle 15 verrà celebrata la Messa; a seguire, la tumulazione nel cimitero.Nato il 7 novembre 1950 a Vitriola di Montefiorino, don Ferruccio Albergucci fu ordinato presbitero il 21 giugno 1975. Cappellano prima di Sant’Agostino (1975), poi di Spilamberto (1976) e della Madonnina (1977), il 15 settembre 1979 fu nominato parroco di Montebaranzone ed economo spirituale di Montegibbio; qui restò per quattro anni, prima di diventare – il 16 gennaio 1984 – parroco di Montecreto, Magrignana e amministratore parrocchiale di Acquaria. Il 15 febbraio 1991 don Albergucci fu nominato parroco di Pievepelago, Sant’Annapelago e Tagliole, restando anche a Montecreto e Magrignana in qualità di amministratore parrocchiale, e dieci anni più tardi – il 1° settembre 2001 – parroco di Riolunato, Castello e Groppo. Dal 10 maggio 2019 era anche amministratore parrocchiale di Castellaro e Casine e, dal 3 settembre dello scorso anno, di Sant’Andreapelago. Don Albergucci è stato vicario foraneo del Vicariato Cimone dal 1988 al 1995 e dal 2016 al 2020 e, dal 2017, co-rettore della Fraternità di Misericordia di Pievepelago.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.