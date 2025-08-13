Arcigay Modena denuncia: 'Shitstorm contro un forum lesbico'

Otre mille commenti d'odio contro Arcigay Modena e un'iniziativa, 'Saffichiamo', 'forum lesbico, politico aggregativo e ludico-ricreativo' in programma l'8 e il 9 novembre.
Lo denuncia la stessa associazione, spiegando che la risposta al lancio sui social dell'appuntamento sono stati i commenti 'lesbofobici, sessisti, misogini, omo-lesbo-bi-trans-intersex-a-fobici, oggettivamente offensivi, degradanti, violenti, pervenuti nell'arco di poche ore, numerosi dei quali recanti contenuti denigratori e sessualmente espliciti e, il non plus ultra, minacce di morte'.
'Non è la prima volta che, nel corso della propria ventennale storia associativa, Arcigay Modena 'Matthew Shepard' fa fronte, con resilienza, ad una social shitstorm. Oggi, però, la presidente, Angelica Polmonari, la vicepresidente, Elisa Fraulini, e tutte le persone attiviste che animano Arcigay Modena, sono stanche. E profondamente indignate', si spiega.
Arcigay invita le proprie persone alleate a segnalare i commenti discriminatori e violenti sul post di lancio dell'evento 'Saffichiamo'.
