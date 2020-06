Arma carabinieri festeggia 206esimo anniversario: cerimonia a Modena

Questa mattina a Modena, i carabinieri del Comando Provinciale hanno commemorato il 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma. Quest’anno, nel rigoroso rispetto di tutte le precauzioni volte a contenere la diffusione del coronavirus, nella piazza d’armi della storica caserma dell’Arma di Viale Tassoni non si è schierata la Compagnia di formazione su tre blocchi di formazione, né i Gonfaloni e i Labari, e non erano presenti invitati.Tutto si è svolto in un contesto di sobrietà. Alle 10, il comandante provinciale, colonnello Marco Pucciatti, ha accolto il Prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, a cui sono stati tributati gli onori con i consueti tre squilli di tromba da parte del trombettiere, un giovane ragazzo di 14 anni originario della provincia di Modena che studia al Conservatorio locale. Il prefetto e il comandante hanno deposto una corona di fiori ai militari dell’Arma caduti in servizio, portandosi simbolicamente davanti al monumento dedicato al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valore Militare Emanuele Messineo, caduto in servizio il 23 settembre 1974, a soli 25 anni, durante una rapina in banca a Maranello. A lui è intitolata la caserma di Viale Tassoni, già sede del Comando Provinciale e dal 2003 sede di una delle tre Stazioni Carabinieri del capoluogo modenese. Qui la deposizione della corona è avvenuta per mano di due carabinieri in grande uniforme della Compagnia di Modena.A rafforzare l’emozione di quel momento solenne ha contribuito il trombettiere, con il consueto silenzio d’ordinanza. Per l’occasione, tutti i Comandi Arma della provincia di Modena hanno esposto, per l’intera giornata, la Bandiera nazionale e quella europea.La celebrazione ha avuto prologo la mattina, quando il Comandante provinciale, presso la sede del Comando Provinciale di Via Pico della Mirandola, ha accolto il Prefetto Faloni per incontrare gli 8 militari che recentemente si sono distinti in attività di servizio particolarmente meritorie e a 12 militari che sono rimasti feriti o contusi in attività di servizio per assicurare alla giustizia gli autori dei vari reati.Quest'anno sono state 480 le persone arrestate nella flagranza di reato, durante o subito dopo la consumazione e quelle denunciate 5.465. Assicurati alla giustizia gli autori di 889 furti e 93 rapine. Le 11.059 pattuglie che sono state dispiegate sul territorio provinciale nel corso dell’anno hanno controllato 77.987 persone e 62.202 veicoli.È proseguita l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei pressi delle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile con 98 persone arrestate in flagranza e 112 denunciate. La prevenzione si è concretizzata con decine di incontri con studenti adolescenti nelle scuole secondarie di secondo grado e in successive visite delle scolaresche ai reparti dell’Arma. Da citare l’attività di prevenzione e contrasto alle truffe in danno di anziani e la lotta alle violenze domestiche.