ARPAE SAC MODENA - COMUNICATO

ARPAE SAC MODENA - COMUNICATOD.Lgs. 387/03, L.R. 10/93 - Procedimento Unico per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico denominato “VSE_MODENA” avente potenza nominale pari a 5.983,88 kWp e relativo impianto per la connessione alla rete elettrica, nel Comune di Modena (MO), che comprende l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo con relativa variante allo strumento urbanistico comunale ai fini della localizzazione dell’opera e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni Modena, autorità competente per il procedimento unico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, avvisa che la ditta VSE Srl in data 21/10/2024 ha presentato istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, per l’impianto fotovoltaico denominato “VSE_MODENA”.

Ai sensi dell’art.12 del Dlgs.387/2003, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti al presente procedimento sostituiscono le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per gli atti di assenso e le autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale provvedimento di autorizzazione unica.

Gli atti che prevedono la pubblicazione sul BURERT sono l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di linea elettrica in MT e la relativa variante allo strumento urbanistico comunale ai fini della localizzazione dell’opera e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Pertanto il presente avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002.

Il progetto è localizzato nel Comune di Modena in Provincia di Modena e riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 5.



983,88 kWp e delle relative opere connesse, che comprendono l’elettrodotto interrato in prevalenza su strade pubbliche e passante sotto l’autostrada, come opera di utenza per la connessione in gestione al proponente (circa 1500 m), una cabina di consegna su terreno privato ed un elettrodotto interrato su strada pubblica e su terreno privato, come impianto di rete per la connessione, che passerà al gestore della rete elettrica locale (circa 550 m).

La superficie totale dell’intervento è pari a circa 95.757 m2, recintati ed utilizzati per l’installazione dei moduli fotovoltaici e delle cabine di trasformazione, nei pressi di Stradello Armenone a Modena. È inoltre prevista una siepe perimetrale, con un tratto di filare arboreo, per la mitigazione visiva.

Per le opere di connessione elettrica in oggetto, il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 2 della L.R. 8/2023 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/01 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i., a tal fine ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l’opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

La realizzazione dell’opera comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Modena (MO) ai fini della localizzazione dell’opera e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

L’infrastruttura interesserà la viabilità pubblica comunale e le seguenti particelle catastali nel Comune di Modena:

● Foglio 232 - Mappali 204-207-210-237 (Demanio pubblico dello Stato - Ramo strade)

● Foglio 232 - Mappale 116 (Autostrade per l’Italia Spa)

● Foglio 231 - Mappali 267-270 (Demanio pubblico dello Stato - Ramo strade)

● Foglio 231 - Mappali 21-71-337 (privati)

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo quanto disposto dalla LR 37/02.

La domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n. 472/L – Modena, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per un periodo di 20 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

La suddetta documentazione può essere visionata presso la sede di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n. 472/L – Modena, Unità VIA ed Energia, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 059-433923.

Entro 40 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, possono essere presentate eventuali osservazioni, in forma scritta, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), Unità VIA ed Energia, Via Giardini n. 472/L, 41124 Modena, o al seguente indirizzo di posta certificata aoomo@cert.arpa.emr.it

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzieri, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

L’avvio del procedimento unico di autorizzazione coincide con la presentazione dell’istanza, completa degli elementi essenziali individuati dal DM 10/09/2010, avvenuta il giorno 21/10/2024.

Ai sensi dell’art.12, comma 4 del vigente Dlgs.387/03, il procedimento amministrativo dovrà terminare entro 60 giorni dalla data di avvio, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti, e al netto di sospensioni per la richiesta di integrazioni ovvero per l’espletamento di procedure espropriative preliminari, che necessitano di tempistiche incomprimibili.

Ai sensi dell’art.12, comma 3, del Dlgs.387/03, l’Autorizzazione Unica comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.

Secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale conclusione positiva del procedimento in oggetto comprende e sostituisce i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera:

● Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03)

● Dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

● Variante allo strumento urbanistico comunale, ai fini della localizzazione del progetto e dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

● Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di connessione alla rete elettrica (LR 8/2023)

● Pareri e nulla osta di competenza in merito all’impianto di connessione alla rete elettrica

● Autorizzazione per opere che interessano la viabilità comunale

● Autorizzazione per opere che interessano la viabilità statale

● Concessione per occupazione terreno demaniale

● Parere su invarianza idraulica ed eventuale autorizzazione per attraversamenti e parallelismi di canali di bonifica

● Attestazione di conformità dell’impianto di connessione alla rete elettrica

● Titolo/parere edilizio (L.R. 15/13)

● Parere in materia sismica

● Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004, D.Lgs. 50/2016)

● Parere in materia fiscale



La Dirigente

Dott.ssa Anna Maria Manzieri