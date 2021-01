Arredare casa: tot errori da non commettere mai

Una casa bella, luminosa, con i mobili accuratamente scelti per offrire un aspetto personale alla casa, capace di rispecchiare il nostro modo di vedere il mondo e concepire il gusto estetico. Chi non desidera un luogo dove vivere di questo tipo? Accogliente e che lascia gli invitati a bocca aperta.

Purtroppo la verità è che nella vita di tutti i giorni bisogna fare i conti con budget limitati, stanze mal disposte o troppo piccole. Insomma, bisogna diventare un po' dei maghi dell'arredamento. Tuttavia, specialmente se è la prima volta che si arreda una casa da zero, non è poi così facile tirar fuori il lato creativo dentro di noi.

Tot errori da evitare quando arredate la casa

1. Scegliere un’illuminazione sbagliata: in verità si tratta di uno dei primi elementi da studiare e da valutare. Una cattiva illuminazione infatti può compromettere l’aspetto generale della casa.

2. Attenzione a cosa (e come) appendete le cose alle pareti: mantenete un certo stile, almeno all’interno della stessa stanza. Evitate le pareti troppo vuote così come quelle decisamente troppo piene di foto e stampe. Preferite l’ordine cromatico e una disposizione sensata.

3. Evitate di usare solo un colore: una stanza dove tutto, dalle pareti fino ai soprammobili, hanno lo stesso colore, non sono belle da vedere. Magari a voi appaiono belle perché avete scelto il vostro colore preferito, però in realtà per chi entra sarà un colpo all’occhio davvero difficile da digerire.

4. I mobili economici: periodi di difficoltà economiche le passiamo tutti, chi più e chi meno, però è meglio quando si può non puntare sul troppo economico perché il rischio è quello di comprare oggetti scadenti, poco belli da vedere e destinati a essere buttati nel giro di poco tempo. Meglio preferire il negozio mobili Catania che lavora online e perciò vi permette di risparmiare pur offrendovi prodotti buoni.

5. Ogni singolo elemento di arredo è importante: anche i più piccoli. Non comprate qualcosa solo perché vi piace, deve anche incastrarsi bene nell’ambiente domestico. Deve essere in armonia con l’arredamento e il resto delle cose che avete già comprato.

6. Tende e tappeti: le tende e i tappeti per me sono importantissimi all’interno di una casa perché oltre a essere utili sono anche belli da vedere, purché scelti bene. Non comprate tappeti troppo piccoli per esempio, quelli sono destinati magari al bagno. Nel salotto se volete posizionare un tappeto sceglietene uno grande e, se non potete comprarne uno che copre tutto il perimetro, allora perché non optare per qualcosa di abbastanza grande da poter fare la sua figura nello spazio creato magari tra divano e poltrone? Anche le tende le dovete scegliere bene, specialmente considerando che la loro funzione è anche quella di creare una maggior intimità a livello domestico.

7. Elementi tecnologici: specialmente nelle case che seguono uno stile moderno, gli elementi tecnologici devono essere messi ben in risalto. Non cercate di nasconderli ma soprattutto non commettete l’errore di comprarli di uno stile diverso dal vostro.