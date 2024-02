Tentata rapina a studente del Muratori: tre minori denunciati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalla chiamata della Vicepreside del Liceo Muratori dove il 18enne si era rifugiato fuggendo dai suoi aggressori, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato si erano messi sulle tracce dei giovani malviventi. Sulla base delle descrizioni da parte della vittima e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Fino all'esito di queste ore. L'individuazione dei tre minorenni di 17, 16 e 15 anni denunciati in stato di libertà per il reato di tentata rapina in concorso.

I fatti risalgono alla mattina del 7 febbraio 2024. Intorno alle 8, i tre giovani avvicinarono uno studente di 18 anni, in viale Cittadella a Modena nei pressi dell’istituto scolastico “Muratori”, e nel tentativo di appropriarsi delle sue cuffie e della sua sigaretta elettronica, l’avevano accerchiato, minacciato e colpito con un pugno, uno schiaffo ed un calcio.

Il 18enne era riuscito a scappare e a trovare rifugio all’interno della scuola, dove aveva raccontato i fatti alla dirigenza scolastica che ha segnalato il fatto al 112 Numero Unico Nazionale.