Assaltano il furgone di un corriere a Modena Est per rubare pacchi

Sembrerebbe un colpo pianificato a rubare non pacchi generici ma alcuni specifici quello ha messo segno oggi alle 14:00 da un gruppo di malviventi ai danni di un corriere. Il furgone si era fermato e l'autista sceso per consegnare un pacco quando un uomo, forse in compagnia di un complice si è avvicinato al furgone in quel momento incustodito ma lasciato chiuso, sfondando il finestrino per accedere all'interno e rubare due pacchi. L'autista accortosi del fatto avrebbe tentato di fermare i malviventi che si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di un'auto.

Subito è scattato l'allarme al numero di emergenza. Dopo pochi minuti la Volante della Polizia di Stato era sul posto, raccogliendo la denuncia dell'autista e avviando le indagini. A tutti gli effetti sembrerebbe un colpo pianificato mirato ad alcuni pacchi in particolare, con il contenuto del valore di circa 2000 euro e che presumibilmente i malviventi sapevano sarebbero stati trasportati su quel furgone.