Assicurazione auto: in crescita la richiesta di polizze sul web

L’RC Auto, ovvero la sigla che indica la Responsabilità Civile del mezzo, è il termine utilizzato per indicare l’assicurazione sulla macchina, la quale è obbligatoria per legge. Si tratta della polizza più richiesta all’interno del mercato assicurativo italiano, essendo l’auto il veicolo più diffuso all’interno del nostro paese.In particolare, è interessante notare come la domanda negli ultimi anni si stia orientando sempre di più verso le assicurazioni auto online, innanzitutto per merito delle tariffe piuttosto competitive che le contraddistinguono.Inoltre, un altro aspetto molto apprezzato dagli automobilisti risiede nel fatto che i prodotti digitali sono caratterizzati dalla comodità di poter effettuare ogni operazione nel giro di pochi minuti direttamente online, dalla richiesta del preventivo alla sottoscrizione della polizza.Al giorno d’oggi, calcolare il preventivo dell’assicurazione auto online è un’operazione semplice e veloce che permette di valutare, in qualsiasi momento personalizzata e da qualunque dispositivo digitale, una proposta del tutto personalizzata.Infatti, è sufficiente affidarsi a realtà come Verti, compagnia assicurativa che fa riferimento al Gruppo MAPFRE, azienda leader a livello internazionale con un’esperienza di oltre 35 anni nel settore. Per calcolare, ad esempio, un preventivo per l'assicurazione auto con Verti è sufficiente inserire la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario del veicolo: il risultato sarà disponibile nel giro di 15 secondi.Naturalmente, il sistema è in grado di formulare un’offerta precisa anche nel caso in cui non si disponga ancora della targa del mezzo. In questo caso, è richiesto l’inserimento di poche informazioni ulteriori, come per esempio il nome, il cognome, il proprio recapito, la professione e lo stato civile.Esistono diversi elementi che concorrono a determinare l’entità del premio finale, fra cui uno dei più significativi è la classe di merito.

Con questo termine si intende la quantità di sinistri nei quali si è stati coinvolti negli ultimi cinque anni, con cui si valuta quindi la virtuosità del guidatore.

Qualora non si verificassero incidenti, la classe di merito si riduce anno dopo anno, fino ad arrivare al valore minimo di 1; al contrario, se si causa un sinistro tale categoria aumenta di due unità all’anno, fino ad arrivare a un massimo di 18.

Per quello che riguarda i neopatentati, in virtù della loro scarsa esperienza, sono considerati più a rischio di commettere un incidente e, di conseguenza, vengono inseriti in una classe di merito più alta, che generalmente è la 14 nel caso in cui non si abbia la possibilità di usufruire delle opportunità dell’RC Familiare che è l’integrazione e l’estensione della legge Bersani.



Quali coperture accessorie scegliere per personalizzare la polizza auto



La polizza RC Auto, sebbene sia una copertura assicurativa obbligatoria per legge, protegge solamente dai danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Per una tutela più completa, è possibile valutare di inserire nel contratto alcune coperture accessorie.

Tra le più comuni è possibile annoverare la garanzia cristalli, quella furto e incendio, la Kasko, quella contro il verificarsi di eventi naturali estremi e imprevedibili, quella denominata infortuni al conducente, che protegge contro eventuali problematiche fisiche o contusioni riportate dal guidatore, quella contro gli atti vandalici e, infine, l’assistenza stradale gratuita sette giorni su sette, h24, che scatta qualora si verifichi un incidente o un guasto al veicolo.