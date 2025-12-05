Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Assistenza gratuita domiciliare malati di tumore: Ant rilancia il paniere delle eccellenze

Nei punti di Modena e della provincia l'acquisto delle confezioni di prodotti di qualità donate dalle aziende e confezionati dai volontari

Per contribuire alla missione di ANT, attiva da oltre 45 anni nell’assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore, nella prevenzione oncologica e nell’accompagnamento, basta scegliere il Paniere delle Eccellenze 2025. Il progetto deve il suo successo alla generosità di numerose aziende locali che, nonostante le difficoltà economiche del periodo, hanno confermato il loro sostegno, e all’instancabile rete di volontari che affianca ANT in ogni fase del percorso. Le donazioni delle aziende vengono confezionati nei panieri dall'Ant per poi essere proposti nei gazebo che Ant ha organizzato in tutta la provincia.
 

'Questo è l’ottava edizione del Paniere delle Eccellenze – spiega Maria Concetta Pezzuoli, Delegata Modena Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – Il progetto sostenuto inizialmente da una decina di aziende ne conta oggi circa 100. Grazie a loro e alle numerose istituzioni che ne rendono possibile la realizzazione, i tradizionali doni delle feste natalizie potranno diventare un regalo prezioso per le persone più fragili, quali i pazienti oncologici assistiti da Fondazione ANT'.
 



Il paniere

Un progetto all’apparenza semplice ma di grande valore solidale perché sancisce la collaborazione tra aziende, cittadini, settore non profit e volontariato a favore di chi è in difficoltà.
I volontari, circa 170 nella Delegazione di Modena, svolgono un ruolo determinante nell’organizzazione del progetto, dal ritiro dei prodotti donati dalle aziende alla consegna a domicilio dei panieri, assicurando che ogni gesto di solidarietà arrivi puntualmente a destinazione.
Il Paniere è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (lambrusco, cotechini e zamponi, parmigiano reggiano, aceto balsamico di Modena, amaretti di Modena, caffè, marmellate, birre artigianali, composte, liquori tradizionali, dolci tipici modenesi e tanto altro ancora). Un esempio virtuoso di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore oltre che uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.
Il Paniere delle Eccellenze ANT è disponibile nelle delegazioni di:
Modena in Viale Verdi 60 – tel. 059 238181 - delegazione.modena@ant.it
Mirandola in Via Castelfidardo 43 – tel. 0535 20525 - delegazione.mirandola@ant.it
Vignola in Via Mario Pellegrini 3 – tel. 059 766088 - delegazione.vignola@ant.it
Nei Charity Point di Modena e provincia
Su E-commerce: https://regalisolidali.ant.it/modena-catalogo
Fondazione ANT può contare oggi a Modena e provincia su un’équipe sanitaria composta da 2 medici, 1 psicologo e 2 infermieri che si prendono cura ogni giorno dei pazienti oncologici. Dal 2004 sono attivi progetti di prevenzione gratuiti a favore dei cittadini e degli studenti del territorio. Dal 2020 è operativo anche il servizio di accompagnamento per i pazienti che devono sottoporsi a cure presso le strutture sanitarie locali.
Ad oggi le persone che hanno usufruito del servizio sono oltre 180.
