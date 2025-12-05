Assistenza gratuita domiciliare malati di tumore: Ant rilancia il paniere delle eccellenze

'Questo è l’ottava edizione del Paniere delle Eccellenze – spiega Maria Concetta Pezzuoli, Delegata Modena Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – Il progetto sostenuto inizialmente da una decina di aziende ne conta oggi circa 100. Grazie a loro e alle numerose istituzioni che ne rendono possibile la realizzazione, i tradizionali doni delle feste natalizie potranno diventare un regalo prezioso per le persone più fragili, quali i pazienti oncologici assistiti da Fondazione ANT'.
Il paniereUn progetto all’apparenza semplice ma di grande valore solidale perché sancisce la collaborazione tra aziende, cittadini, settore non profit e volontariato a favore di chi è in difficoltà.
Il Paniere è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (lambrusco, cotechini e zamponi, parmigiano reggiano, aceto balsamico di Modena, amaretti di Modena, caffè, marmellate, birre artigianali, composte, liquori tradizionali, dolci tipici modenesi e tanto altro ancora). Un esempio virtuoso di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore oltre che uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.
Il Paniere delle Eccellenze ANT è disponibile nelle delegazioni di:
Modena in Viale Verdi 60 – tel. 059 238181 - delegazione.modena@ant.it
Mirandola in Via Castelfidardo 43 – tel. 0535 20525 - delegazione.mirandola@ant.it
Vignola in Via Mario Pellegrini 3 – tel. 059 766088 - delegazione.vignola@ant.it
Nei Charity Point di Modena e provincia
Su E-commerce: https://regalisolidali.ant.it/modena-catalogo
Fondazione ANT può contare oggi a Modena e provincia su un’équipe sanitaria composta da 2 medici, 1 psicologo e 2 infermieri che si prendono cura ogni giorno dei pazienti oncologici. Dal 2004 sono attivi progetti di prevenzione gratuiti a favore dei cittadini e degli studenti del territorio. Dal 2020 è operativo anche il servizio di accompagnamento per i pazienti che devono sottoporsi a cure presso le strutture sanitarie locali.