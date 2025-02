Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra lo stupore, e le proteste del pubblico del teatro Ariston di Sanremo, indignato per l'esclusione di Giorgia dalla lista dei finalisti, Olly vince la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Ha battuto gli altri finalisti Lucio Corsi (secondo), Brunori Sas (terzo), Fedez (quarto) e Simone Cristicchi (quinto). Indietro e fuori dalla lista i favoriti della prima ma anche della seconda ora: Giorgia e Achille Lauro.'Non so cosa dire - ha detto Olly che ha preso la parola subito dopo l’annuncio della vittoria -. Sembro preso male ma sono molto contento'. E poi ha salutato i genitori a casa: 'Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo'.Poco prima della proclamazione del vincitore, Giorgia è stata chiamata sul palco per ricevere il premio Tim. La cantante è apparsa visibilmente rattristata, in lacrime, ed è stata sommersa dagli applausi della platea. Alla fine, pur essendo la più quotata per la vittoria anche nelle ultime ore (e nonostante abbia trionfato ieri sera nella serata delle cover), si è piazzata solo al sesto posto.

Foto Dire (Dire.it)