AstraZeneca: aggiornamenti sulla vaccinazione in provincia di Modena

A seguito del pronunciamento di EMA, e successivamente di Aifa, riprendono anche in provincia di Modena le vaccinazioni con AstraZeneca. Si dovrà attendere una serie di passaggi formali, previsti nella mattinata di domani, per poi poter ripartire dalle ore 15.L’Azienda USL di Modena si era già organizzata per inviare a tutti i cittadini che avevano l’appuntamento prenotato per domani, venerdì 19 marzo, un SMS con tutte le informazioni rispetto alla conferma (o sospensione) della loro vaccinazione, a seguito delle decisioni europee e nazionali.Vista la notizia della ripartenza prevista dalle ore 15 e la differente organizzazione dei punti vaccinali provinciali tra mattina - dove era fissata una consistente parte delle prenotazioni di AstraZeneca - e pomeriggio, per poter comunque raggiungere tutti i cittadini con l’informazione necessaria si è dovuto decidere per la sospensione degli appuntamenti prenotati tramite sistema Cup/Farmacie/Corner salute/FSE/call center sulla giornata di domani.Sono assolutamente confermati, invece, tutti gli appuntamenti fissati (tramite tutti i canali) dal 20marzo in poi.- I Medici di medicina generale potranno riprendere la vaccinazione del personale scolastico, fissando in autonomia gli appuntamenti, sempre a partire dal pomeriggio di doman- A coloro che hanno prenotato tramite sistemi di prenotazione del circuito Cup/Farmacie/Corner salute/FSE/call center, sarà inviato un SMS che comunica la sospensione dell’appuntamento, anche se programmato al pomeriggio.- A coloro che si erano prenotati tramite portale di auto-prenotazione AUSL (ad esempio professionisti sanitari pubblici e privati, volontariato, personale universitario e altre categorie) sarà comunicato che potranno presentarsi per la vaccinazione nel punto vaccinale e nell’orario pomeridiano previsto, con la documentazione necessaria.- Sono confermati tutti gli appuntamenti per la vaccinazione delle Forze dell’OrdineAttenzione: tutti gli appuntamenti sospesi domani, così come quelli sospesi nei giorni da lunedì 15 a oggi, giovedì 18 marzo, saranno riprogrammati. Anche in questo caso i cittadini saranno informati tramite SMS.Continuano infine anche le prenotazioni delle persone dai 75 anni in su, che comunque non si erano mai interrotte, tramite i canali previsti dall’Azienda USL di Modena (riportati in calce al comunicato).“Sono molto contenta di poter riprendere a pieno regime la vaccinazione di tutte le categorie previste in questa fase, anche grazie all’arrivo di ulteriori dosi di AstraZeneca e degli altri vaccini, previste nei prossimi giorni – dichiara Silvana Borsari, responsabile provinciale della Campagna vaccinale anti-covid19 –. Siamo consapevoli che questa sospensione può aver ingenerato qualche timore nei nostri cittadini. Vogliamo rassicurarli sulla totale correttezza dei controlli effettuati dall’Ente europeo per i medicinali (EMA) e dall’Aifa. e invitarli ad affidarsi a fonti autorevoli e verificate di informazione. In particolare in questo momento di grande pressione della pandemia sul nostro territorio, è fondamentale comprendere che la vaccinazione è uno strumento indispensabile ed efficace per contrastarla”.Tutte le informazioni su diversi vaccini in uso nel nostro paese sono disponibili sulla pagina dedicata di Aifa https://www.aifa.gov.it/vaccini-covid-19.Per prenotare non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.1. Farmacie private e comunali della provincia di Modena2. Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena3. Telefono Contattando il numero dedicato 059 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:004. Fascicolo Sanitario Elettronico5. Cupweb6. App 'ER SaluteAl momento della prenotazione, al cittadino vengono comunicati la sede, la data e l'orario di appuntamento della 1° dose e tutte le indicazioni sulla modulistica da compilare.Nel periodo successivo la somministrazione della 1° dose vaccinale, l'Azienda USL di Modena invierà tramite SMS l'appuntamento per la 2° dose. È dunque fondamentale indicare, in fase di prenotazione, un numero di cellulare valido.