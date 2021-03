Astrazeneca sospeso anche in Danimarca, e Aimi incalza: 'E in Italia'?

Dopo la sospensione, in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, del lotto ABV5300 di dosi di vaccino Astrazeca (distribuito in 17 paesi, ad esclusione dell'Italia), oggi è la Danimarca a sospendere la somministrazioni del vaccino Astrazenaca. Ciò dopo la segnalazione di alcuni gravi casi di coaguli di sangue. Il vaccino Astrazenaca sta per essere somministrato, in Italia, e a Modena da ieri, anche alle forze dell'ordine. Di fronte a questi fatti, Enrico Aimi, Capogruppo Forza Italia in Commissione affari esteri al Senato ha chiesto formalmente un approfondimento sulla campagna vaccinale del vaccino in Italia. “Ho chiesto ai Ministri della Salute e della Giustizia di adottare la massima prudenza nella somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia, alla luce dei tanti Paesi europei che ne hanno sospeso la somministrazione a causa di possibili coaguli.Purtroppo sono deceduti nelle ultime ore in Sicilia, dopo la somministrazione di questo vaccino, anche due uomini in divisa: l’agente dell’Anticrimine di Catania Davide Villa e il sottufficiale della Marina Militare Stefano Paterno’ impegnato ad Augusta. Chiedo di conoscere se in Italia ci sono stati altri casi di decesso o di gravi effetti collaterali dopo la somministrazione e se le autorità giudiziarie competenti nei casi morte abbiano disposto urgente esame autoptico per stabilire le cause della morte. A questo punto la prudenza appare realmente un dovere.”