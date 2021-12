Auguri di buon Anno dalla famiglia Puzzer: 'Rinunciate al Green Pass'

Da Stefano Puzzer, da sua moglie e dal suo bambino arrivano gli auguri di buon anno in un video su Facebook. 'Vorrei che tutti rinunciassero a usare il Green Pass - afferma Puzzer -. Io personalmente con gli avvisi di garanzia ricevuti posso far poco nei primi giorni dell'anno in attesa del ricorso al Tar di Roma, ma sarò alle manifestazione del 3 gennaio in video e con lo spirito'.Puzzer poi annuncia che sosterrà la marcia pacifica del professor Sceusa ( qui l'articolo ). 'L'orgoglio e la dignità che hanno dimostrato i lavoratori portuali di Trieste non deve essere toccato da nessuno - afferma Puzzer -. Il 15 gennaio ci sarà una manifestazione a Roma e in quella occasione spero proprio di essere presente. E oggi facciamo un brindisi nelle piazze, nessuno può privarci della possibilità di farci un augurio tra persone che meritano rispetto'.