'Marcia pacifica per la libertà: aderiamo alla camminata di Sceusa'

L'appello è stato lanciato nei giorni scorsi dall'ex giudice Paolo Sceusa, una 'marcia pacifica per la libertà' partendo il 6 gennaio a piedi da Venezia e attraversando l'Italia. 'Una marcia senza comizi e senza cartelli', ma solo una camminata gioiosa alla quale Sceusa invita chiunque ad unirsi.A livello locale La gente come noi E.R. e Modena Libere Menti hanno deciso di aderire a questa marcia. 'Sarà un pellegrinaggio con l'obiettivo di risvegliare le coscienze dei partecipanti affinché ognuno diventi leader di se stesso - spiegano i due gruppi emiliani -. Non più un gregge guidato dal pastore ma ognuno consapevole della propria potenzialità e del diritto alle proprie scelte. Chi vuole partecipare alla camminata può unirsi al gruppo Modena Libere Menti e La gente come noi E.R. per l'avvocato Sceusa su telegram'.Nato nel 1957, laureato in giurisprudenza nel 1981 a Trieste, consigliere giuridico-legale presso la Regione F.V.G., Sceusa è stato avvocato, magistrato, giudice penale, civile e del lavoro presso il Tribunale di Gorizia, Pubblico ministero a Trieste, giudice alla sezione civile del Tribunale di Trieste, ha presieduto il Tribunale per i minorenni del FVG e di Trento, pubblicista e relatore di studi giuridici, consigliere in materia di famiglia e minori istituita dall’Anm, è docente presso la Scuola superiore della Magistratura