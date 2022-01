Auto-test covid con terza dose fatta: il 70% è positivo

Nel primo giorno di autotesting in Emilia-Romagna, in poche ore sono stati caricati sul portale regionale 1.240 esiti, con il 70% dei test positivi.Entra così nel vivo la sperimentazione che permette, a chi ha già fatto la terza dose di vaccino, di iniziare e finire l'isolamento semplicemente con un tampone rapido fatto in proprio.Chi può fare l'auto-testTutti i cittadini assistiti da un medico di medicina generale in provincia di Modena che:- Hanno eseguito già eseguito la dose booster di vaccino anti Covid-19- Hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)- Sono asintomaticiPossono eseguire il tampone rapido in autotesting (cioè cosiddetti 'fai da te') per:- segnalare la propria positività al Covid e attivare l'inizio del periodo di isolamento- dichiarare la fine del proprio isolamento (dopo l'esecuzione di un tampone con esito negativo eseguito nelle tempistiche previste).