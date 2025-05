Autostrada A1, chiusura notturna alternata del casello Modena Nord

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.