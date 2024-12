Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La iniziativa, realizzata in collaborazione con i partner commerciali (Autogrill, Chef Express, Hermes, My Chef, Lagardere-Ristop, Sarni, Sirio, Eni, Esso, Europam, IP, Q8, Tamoil), è volta a ridurre il rischio di incidenti stradali causati dalla stanchezza e dallo stato dei veicoli.'Offrendo un caffè e incentivando la sosta - afferma Massimo Iossa direttore Aree di Servizio - aiuteremo i conducenti a rimanere vigili, contrastando i colpi di sonno che sono una importante causa di incidentalità durante i viaggi notturni. I controlli sullo stato di pressione delle gomme e sui livelli dei liquidi del motore, invece, garantiranno che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada'.