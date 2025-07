Trovato vivo il piccolo Alain scomparso da un campeggio di Ventimiglia venerdì

È stato ritrovato e sta bene, Alain, il piccolo di 5 anni scomparso venerdì a Ventimiglia. Secondo quanto si apprende, il bimbo è stato ritrovato in una zona impervia al vaglio dei soccorritori, sulle alture di Latte. Nelle sue ricerche erano impegnate circa 150 persone: si sono mobilitati polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e unità cinofile specializzate. In azione anche droni con termocamere a visori notturni, utili per monitorare l’area collinare e le zone più impervie. L’ultimo a vedere il piccolo, due giorni fa, sarebbe stato un uomo poi sentito come testimone.

'Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto'. Così il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro su Facebook, ha annunciato il ritrovamento del piccolo.

Il bambino scomparso si chiama Alain Barnard Ganao, cinque anni, è nato a Torino ed è di origine straniera. Era in vacanza con la sua famiglia, ospite del campeggio “Por La Mar” situato nella zona collinare di Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia.