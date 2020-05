Bar, ristoranti e parrucchieri aperti dal 18: c'è l'accordo

Le Regioni italiane possono scegliere in autonomia di anticipare l'apertura di quelle attività come bar, ristoranti e parrucchieri per le quali era prevista la ripresa dell'attività il 1° giugno. Sono previste a metà settimana le linee guida del governo per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri in sicurezza. Praticamente le Regioni avranno la responsabilità di fare aprire le attività ancora chiuse dal 18, ed il governo di fare chiudere, nel caso in cui l'andamento del contagio dovesse nuovamente crescere. Anche in maniera differenziata, regione per regione, come del resto, differenziate, lo saranno le modalità di apertura. E' quanto sarebbe emerso, dall'incontro tra governo e Regioni che ha preso il via dopo le ore 18.



Per l'Emilia-Romagna il Presidente della Regione Stefano Bonaccini aveva già spinto per anticipare al 18 l'apertura delle attività che avrebbero dovuto aspettare il 1° giugno. Il via libera arrivato dal governo, permetterebbe di farlo.

Ricapitolando, l'ok del governo all'apertura del 18 è condizionata alle scelte che in autonomia assumeranno le Regioni. Per la prima volta in maniera espansiva e non solo restrittiva rispetto alle disposizione del governo. L'esecutivo avrà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all'andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.