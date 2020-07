Bartolini difende i corrieri: sono eroi

Bartolini

Bartolini

Bartolini

Bartolini

a seguito del focolaio di covid-19 scoppiato nel magazzino in zona Roveri. E oggi l'azienda prende le difese dei propri autisti. 'Tutta la Brt è vicina ai driver- afferma- eroi della delivery nei mesi più difficili della pandemia, assicurando l'essenziale invisibile agli occhi'. Al contempo, Brt ci tiene anche a 'rassicurare la clientela finale sulla ripresa, come sempre in totale sicurezza, della nostra attivita''. L'azienda garantisce che 'la sicurezza è una priorità, soprattutto in fase di consegna. Così, nell'intento di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute di chiunque interagisca con il network, fin dall'inizio dell'emergenza la societa' ha stabilito la consegna dei pacchi a debita distanza, eliminando al contempo la richiesta di raccolta firma del destinatario, per favorire il corretto distanziamento sociale'.. E aggiunge: 'Dal lockdown in poi l'attivita' di Brt Corriere Espresso ha rappresentato un servizio necessario e fondamentale per connettere il Paese. Tanto che durante la pandemia non si e' mai fermato, a dispetto delle difficoltà, contribuendo a supportare la vita economica delle aziende italiane attive nella consegna di beni necessari ad ospedali e farmacie'., precisando che il focolaio di covid-19 scoppiato nei giorni scorsi è ormai 'sotto controllo'.quindi 'prosegue l'attivita' del proprio sito logistico di Bologna Roveri. Una decisione assunta con il benestare dell'Ausl, anche dopo il riscontro dello screening a cui sono stati sottoposti tutti gli operatori del magazzino'. Sin dall'inizio dell'emergenza, assicura la stessa Brt, 'l'azienda si e' attivata tempestivamente e ha seguito con estrema attenzione l'evolversi della situazione, agendo in stretta collaborazione con l'Ausl, sospendendo immediatamente in via precauzionale tutto il personale del fornitore, contingentando e razionalizzando le attivita' operative e, nel contempo, verificando la diffusione del contagio, in rigorosa conformita'' al Protocollo di sicurezza previsto per i luoghi di lavoro. Il magazzino alle Roveri 'sta dunque andando verso una normalizzazione dell'operativita' logistica. L'azienda conta di poter riprendere le attivita' a pieno regime a partire dalla prossima settimana', afferma