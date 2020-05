Benefici e controindicazioni dell’uso gocce dimagranti per perdere peso

Si avvicina la bella stagione e con lei anche la voglia di apparire al meglio sulle spiagge e in costume. Via libera quindi alla dieta sana ed equilibrata, bandite sessioni di interi pomeriggi sul divano a poltrire e benvenuti allenamenti in palestra all’aria aperta. Oltre a evidenti benefici sulla salute che questo tipo di stile di vita comporta, non possiamo negare che buona parte della motivazione sia ritrovare la tanto desiderata linea e piacerci di più in costume o allo specchio.

Può capitare, tuttavia, che queste buone abitudini non si rivelino sufficienti a fronteggiare le esigenze di alcune persone che per un motivo di salute o di metabolismo, trovano poco giovamento nelle poche e semplici regole dettate per lo stare in forma sopra citate. Ed è proprio a questo che servono gli integratori alimentari dimagranti!

Si tratta di composti che promettono di aiutare la perdita di peso che, però, dev’essere già avviata da una dieta prescritta da un buon nutrizionista e un programma di attività fisica seguito, non eccessivo ed eseguito nel modo più corretto e costante possibile. In altre parole, alcuni elementi, in natura, hanno la capacità di promuovere la fase del dimagrimento dando un valido supporto allo stesso.

Scegliere l’integratore più adatto

Il primo approccio con gli integratori dimagranti naturali è giusto che sia quello delle recensioni di chi ha, effettivamente, utilizzato il prodotto e sia in grado di fare un feedback non solo sull’efficacia ma anche sulla sua qualità. Tuttavia, è bene ricordare che non ci sono integratori che vadano bene per chiunque e che ciò che va bene per una persona, magari, non va bene per un’altra, come spiegato su tutti gli articoli presenti su InversaOnLus, il noto portale di recensione prodotti.

Inoltre, anche se in molti casi si tratta di prodotti naturali, bisogna effettivamente capire se un prodotto è in linea con le proprie esigenze e il proprio quadro clinico. Ad esempio, un integratore contenente orzo non sarà compatibile con lo stile di vita di un celiaco, oppure una soluzione contenente sale non sarà indicata per un soggetto iperteso. In questo caso, prima di iniziare qualsiasi tipo di assunzione, bisogna contattare il proprio medico curante e avere un consenso da parte sua.

Integratori dimagranti in gocce: cosa sono?

Ciò che cambia, in sintesi, è la formulazione e di conseguenza, il metodo di assunzione. Generalmente gli integratori in gocce sono assunti da soli o disciolti in alcune bevande che ne rendono piacevole il sapore, o ancora, in semplice acqua. Questo tipo di assunzione si rivela molto efficace per persone che hanno difficoltà a ingoiare pillole e trovano molto più agevole bere una soluzione contenente

l’integratore. La formulazione di un prodotto, tuttavia, non dona o toglie nulla alla possibile efficacia dello stesso.

Gli integratori sono spesso diversi tra loro poiché agiscono in maniera differente. Ci sono quelli che combattono l’eccessiva fame, ad esempio, oppure quelli che danno uno slancio al metabolismo incrementando il consumo di calorie. La tipologia di integratore e la sua azione fa fronte alla problematica riscontrata nel soggetto che ha difficoltà a perdere peso e pertanto, cambia di prodotto in prodotto.

Perché assumere integratori in gocce? Pro e contro

Intuibilmente, il primo motivo è quello di dare una mano alla propria salute perdendo peso in eccesso. Per le persone in difficoltà nella lotta contro il grasso, infatti, può essere un toccasana rivolgersi a questo tipo di soluzione. Tuttavia, spesso si tende a sottovalutare gli aspetti fondamentali quali dieta e attività fisica pensando che i soli integratori bastino. Nulla di più sbagliato! Nessun integratore al mondo vi farà dimagrire se non siete impegnati su più fronti ed è bene che evitiate accuratamente di cadere in questa banale trappola.

Gli effetti collaterali che riguardano gli integratori in gocce, come anche quelli per cui è stata scelta una diversa formulazione, variano di prodotto in prodotto. Ecco perché è doveroso ricordare di leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo o le indicazioni sulla confezione prima di assumere qualsiasi prodotto. Sulla confezione, inoltre, troverete riportati tutti gli ingredienti in ordine di concentrazione ed è anche tramite quest’attenzione che potrete capire se l’integratore va bene per voi oppure no, se può crearvi reazioni istaminiche (allergie) dovute a uno degli eccipienti o se siete intolleranti.