Bertinoro, malore: muore 44enne psicologa e titolare di una nota osteria

Lutto in Romagna per l'improvvisa scomparsa di Annamaria Ghidetti, titolare insieme al marito Marco Tomasi, della nota Osteria M'Ami a Bertinoro nel forlivese.Psicologa 44enne, Annamaria Ghidetti, mamma di due bambine, è deceduta a seguito di un malore improvviso che l'ha colta alcune sere fa mentre era all'interno del locale. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina della Osteria, ora chiusa per lutto. 'Rimane nei nostri cuori la tua tenacia e la tua gioia di vivere grazie Annamaria Ghidetti ora il nostro compito è di rimanere nell’amore di ogni giorno e in tutti i suoi colori, liberi di manifestare la nostra verità, così come facevi tu' - si legge in uno dei commossi ricordi.