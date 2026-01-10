Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bimba di un anno muore per meningite all'ospedale di Parma

La piccola, di origine indiana, viveva con la famiglia a Bibbiano, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia

Una bambina di un anno e un mese è morta il primo gennaio scorso all'ospedale Maggiore di Parma a causa di un'infezione batterica dovuta a meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia su quello cardiocircolatorio.

La piccola, di origine indiana, viveva con la famiglia a Bibbiano, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. I genitori avevano portato la bimba con la febbre alta dal pediatra che avrebbe consigliato di portarla in un pronto soccorso del reggiano.

I medici avrebbero però dirottato la piccola paziente al Maggiore di Parma dov'è stata ricoverata il 21 dicembre scorso. Nei giorni successivi, il quadro clinico si è aggravato e per la neonata non c'è stato nulla da fare.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Pareggio tra Sassuolo e Parma, il derby emiliano finisce 1-1

Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate

Tragedia a Parma, bimbo di un anno muore al Nido durante il riposo pomeridiano

Vendita quotidiani cartacei in edicola: crollo senza fine

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Articoli Recenti Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati

Ex fonderie: dal cantiere riappare il cumulo di terra contaminata

Strage Crans-Montana, Procura di Bologna fa riesumare la salma di Tamburi

Mutazioni Brca e tumore al seno: nuova ricerca da Modena

