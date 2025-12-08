Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bonaccini esalta Bottura: ecco cosa resta dei simboli della sinistra

Bonaccini esalta Bottura: ecco cosa resta dei simboli della sinistra

Coloro che con 500 euro sfamano una famiglia di 4 persone per un mese, come interpreteranno il suo viso sorridente con sopracciglia disegnate e barba scolpita?

2 minuti di lettura
Sui social lo hanno rimarcato tutti, il tenore dei commenti è pressochè unanime. 'Ci andrei volentieri, ma con la pensione che mi ritrovo il conto lo mando a te?', 'se ti capita vai alla mensa dei poveri a fare il fenomeno', 'bella la vita con 15 mila euro al mese, pardon sbagliato questo mese c'è la tredicesima quindi raddoppio 30 mila euro', 'quanto sono lontani i tempi in cui i rappresentanti del Popolo andavano a mangiare in trattoria...', 'il grande compagno Bonaccini mangia in un ristorante che non tutti si possano permettere, da Bottura, e poi predica la povertà...'
L'europarlamentare Pd Stefano Bonaccini, sempre attivissimo sui social, si è lanciato ieri in un elogio allo chef pluristellato Massimo Bottura, con tanto di foto a tavola.
Il problema non è l'invidia sociale e neppure il pauperismo fine a se stesso, ma una banale questione di opportunità.
E' opportuno che il presidente nazionale del più grande partito della sinistra italiana, il partito erede del Pci di Berlinguer, esalti la cucina di un ristorante che - legittimamente si intende - propone dei menu a 350 euro a testa più 240 euro di vini abbinati?
'Qualcuno era comunista perchè beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari...' cantava Giorgio Gaber.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ora di quella sinistra cosa è rimasto? Che messaggio pensa di trasmettere il presidente nazionale Pd con questa ostentata pubblicità alla cucina di Bottura?
Coloro che con 500 euro sfamano una famiglia di 4 persone per un mese e pagano anche la benzina della loro Dacia Duster (la stessa con la quale Bonaccini si vanta di girare), come pensa, Bonaccini stesso, che interpretino il suo viso felicione con sopracciglia disegnate e barba scolpita mentre mangia (a pagamento o gratis non importa) da Bottura? C'era proprio bisogno di ostentare cotanta gioia da lustrini e paillettes? Per essere popolari non bisogna essere populisti, ma di certo neppure snob.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Guida Michelin 2026, Bottura sale ancora: prima stella Michelin per il Cavallino di Maranello

Guida Michelin 2026, Bottura sale ancora: prima stella Michelin per il Cavallino di Maranello

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Segni di vita nella componente ex Margherita all'interno del Pd della Schlein

Segni di vita nella componente ex Margherita all'interno del Pd della Schlein

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Morì in incidente e donò gli organi: un memorial di Volley per la giovane Arianna

Morì in incidente e donò gli organi: un memorial di Volley per la giovane Arianna

Carceri: l’Emilia-Romagna scoppia, e Modena è tra le situazioni più critiche

Carceri: l’Emilia-Romagna scoppia, e Modena è tra le situazioni più critiche

Lavoratori servizi ambientali Hera martedi in sciopero per il contratto

Lavoratori servizi ambientali Hera martedi in sciopero per il contratto

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026