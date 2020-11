'Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo. Ancora per qualche tempo dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino. Per il momento continuo a lavorare da qui, ma certo oggi il cuore è più leggero'. Ad affermarlo è il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ancora isolamento e curato a casa a seguito della positività riscontrata due settimane fa. Oggi Bonaccini, che ha proseguito la propria attività non in presenza, risulta guarito, lancia una raccomandazione e ricorda i prossimi impegni politici ed istituzionali.



'Mi raccomando, continuiamo tutti a seguire le regole di sicurezza, per proteggere noi stessi, chi ci è vicino e gli altri.