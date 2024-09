Bottura, La Mantia, Derflingher, Niederkofler al G7 agricolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono bravissimi tutti. Sono i primi testimoni del nostro modello di cucina e della cultura ad essa legata. Promuoveranno qualcosa che unisce. Abbiamo voluto un G7 aperto e non una realtà chiusa.

Abbiamo voluto mostrare quello che abbiamo'. Enrico Derflingher, ad esempio, a soli 26 anni è divenuto chef della Casa Reale inglese. Nel 1991 è stato chef alla Casa Bianca. Ha fatto poi ritorno in Italia, con l'apertura della Terrazza dell'Eden a Roma, dove è rimasto per nove anni conquistando la stella Michelin; poi si è spostato al Palace Hotel di St. Moritz. In otto anni in Giappone con il suo gruppo apre e gestisce oltre 30 ristoranti italiani. Nel 2008 è stato premiato quale Migliore chef del mondo. Nel 2014 viene nominato dal presidente Napolitano Commendatore della Repubblica italiana e Ambasciatore della Cucina italiana. Dal 2012 è presidente Euro-Toques Italia, nel 2021 viene eletto presidente internazionale unico.