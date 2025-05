'Bretella Campogalliano-Sassuolo, stop agli espropri'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Rifondazione Comunista esprime ferma opposizione all’avvio degli espropri per la realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e chiede con forza un intervento della Regione per fermare immediatamente questa procedura da parte di AutoCS, il soggetto concessionario dell'opera, guidato dall’esponente del PD Emilio Sabattini.

'Riteniamo che l’avvio degli espropri, in questa fase caratterizzata da grande incertezza sul futuro della concessione della A22 - a cui è legato il destino stesso della Bretella, ma anche della Autostrada Cispadana - rappresenti un’ingiustizia nei confronti dei cittadini direttamente impattati e delle comunità locali interessate - afferma Rifondazione Modena -. Si tratta, inoltre, di un palese tentativo da parte di AutoCS di imporre , attraverso gli espropri, scelte irreversibili prima che si concluda l’iter della gara per la gestione della A22. È una forzatura inaccettabile che le istituzioni, a partire dalla Regione, non possono subire in silenzio.

La stessa AutoCS ha chiesto al Ministero dei Trasporti di sospendere l’avvio dei lavori, rivedendo il piano economico-finanziario dell’opera, che nel frattempo ha raggiunto la cifra di 700 milioni di euro. Per cui, l'avvio degli espropri non ha alcuna giustificazione'.

'Per quanto riguarda la Bretella, Rifondazione Comunista da sempre ritiene necessario esclusivamente il lotto di collegamento tra il sistema autostradale, la tangenziale di Modena e il nuovo scalo ferroviario di Marzaglia. Consideriamo del tutto insensato realizzare un’autostrada a pagamento che duplica la superstrada esistente e gratuita. Inoltre, il progetto prevede che la Bretella corra sulla riva destra del fiume Secchia, in un contesto estremamente delicato dal punto di vista idrogeologico. La crisi climatica che stiamo vivendo richiede interventi orientati alla mobilità sostenibile e alla cura del territorio: la bretella rappresenta l’esatto contrario di ciò di cui le comunità hanno bisogno' - chiude Rifondazione.