Bretella CS: pubblicato il bando per la concessione

ha sottolineato l'importanza del rinnovo della concessione cinquantennale, auspicando che Autobrennero ottenga il rinnovo per avviare opere strategiche.

Braglia ha evidenziato l'impegno della Provincia di Modena come socio di Autobrennero per lo sviluppo infrastrutturale. Progetti chiave includono la bretella Campogalliano-Sassuolo, la Cispadana e la terza corsia autostradale da Modena a Verona. Autobrennero si propone di trasformare la A22 in un corridoio 'green' con stazioni di rifornimento a idrogeno e opere di mitigazione ambientale.Diritti di Prelazione e Investimenti

mantiene il diritto di prelazione su eventuali controproposte durante la fase di gara, avendo risposto positivamente alle richieste del Ministero delle Infrastrutture. Braglia ha sottolineato che il rinnovo della concessione avrà effetti positivi sulla viabilità provinciale, riducendo le emissioni nocive e migliorando la qualità di vita delle comunità.Obiettivi Futuri e Investimenti

ha dichiarato che il bando è un obiettivo fondamentale raggiunto grazie all'impegno del consiglio d'amministrazione. Autobrennero prevede investimenti superiori a un miliardo di euro per opere su tutto il territorio attraversato dalla A22, con 60 milioni destinati a Modena e 30 milioni a Reggio Emilia. Questo sblocco finanziario include progetti attesi come la Campogalliano-Sassuolo e l'Autostrada Cispadana.

La Provincia di Modena detiene il 4,24% di Autobrennero, una partecipazione strategica per progetti infrastrutturali chiave per l'economia locale. Altri soci includono la Regione Trentino-Alto Adige, le Province di Bolzano, Trento, Reggio Emilia, Mantova e Verona, oltre a comuni e camere di commercio di Mantova e Verona.

La Bretella Campogalliano-Sassuolo è una strada strategica di 27 km destinata a sostenere il distretto ceramico di Sassuolo. Nonostante tutti fossero d'accordo sulla sua importanza fin dall'inizio, il progetto è stato rinviato per venti anni. Il primo ok del CIPE è arrivato nel 2001, ma numerosi ostacoli burocratici e finanziari ne hanno ritardato l'inizio dei lavori.

Cronistoria dei rinvii:



2001-2005: La progettazione preliminare riceve il via libera, ma incongruenze nelle analisi del traffico e costi in crescita rallentano il processo. 2006-2009: Tutte le autorizzazioni necessarie vengono raccolte, ma le decisioni su modalità di finanziamento causano ulteriori ritardi. 2010-2014: L'ANAS pubblica il bando di gara e si conclude la fase delle concessioni, ma nuovi controlli e passaggi burocratici spostano ulteriormente i tempi. 2015-2020: Tra ulteriori valutazioni, richieste di defiscalizzazione e l'arrivo del Covid, i lavori non riescono a partire. 2021: Inizia un contenzioso tra pubblico e privati per la gestione della concessione e il progetto si intreccia con altri lavori strategici, come il tunnel del Brennero.

Situazione attuale: Il distretto ceramico, importante per l'economia locale, continua a soffrire per la mancanza di questa infrastruttura, con pesanti impatti ambientali dovuti al traffico pesante su strada.