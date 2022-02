Terza dose per tutti non opportuna: il virologo Broccolo sbotta in TV

E' una netta critica alla terza dose fatta a prescindere a tutti, senza considerare le specificità delle singole persone, come la loro condizione di guariti, la distanza seconda dose, l'essere soggetti a rischio, l'età, quella in cui sfocia l'analisi, da parte del virologo dell’Università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo degli ultimi dati aggiornati dall'ISS rispetto all'impatto del virus sulla popolazione.Dati dai quali emerge che il numero degli ospedalizzati nella fascia di età dai 12 ai 39 anni aumentava tra coloro che erano già stati sottoposti alla terza dose rispetto a coloro con due dosi da almeno 4 mesi e quindi candidabili alla terza. 'Mi sono chiesto il perché questo fenomeno si registra in questa fascia di età e non negli anziani' - ha affermato il virologo che una risposta l'avrebbe trovata nel fatto che i giovani hanno avuto più dosi ravvicinate rispetto alle fasce di età superiori, e che rischiano di essere quantomeno non efficaci se non controproducenti.'La somministrazione di dosi ravvicinate potrebbe portare a un fenomeno di anergia del sistema immunitario', ossia a una mancanza di reazione da parte dei meccanismi di difesa dell'organismo. 'Del resto, è la prima volta nella storia che si somministrano in un breve periodo tre dosi di vaccino'. E'chiaro e da ribadire che in discussione non è l'efficacia e la validità del vaccino ma il piano di somministrazione così massiva delle terze dosi.Per Broccolo dunque la scelta di puntare su una terza dose generalizzata per tutti, a prescindere da tutti, non era e non è quella giusta. Sempre nella fascia di età tra 12 e 39 anni 'forse avrei fatto il booster nei soggetti fragili, non l'avrei sicuramente fatta nei guariti'Gi.Ga.