Burioni 2 settimane fa: 'Abbracci tra vaccinati: rischio zero'. Falso

'Ieri partita in compagnia di amici. Nessuno aveva la mascherina. Abbiamo sofferto, tifato ed esultato abbracciandoci. E COVID-19, vi chiederete? Nessun problema: eravamo tutti vaccinati e non abbiamo corso alcun pericolo. La vaccinazione ha effetti collaterali molto piacevoli'. Così scriveva il 12 luglio scorso Burioni.Parole che vengono tragicamente smentite da Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden.'Nelle mucose delle persone vaccinate che vengono contagiate da un’infezione di Delta nonostante il vaccino (per Fauci evento non comune ma che può verificarsi), è esattamente lo stesso livello di carica virale presente in una persona non vaccinata che è infetta' - ha detto Fauci spiegando così la necessità di reintrodurre le mascherine anche per i non vaccinati negli Usa.Insomma, da Burioni era giunto un invito pericoloso e potenzialmente in grado di sviluppare focolai pandemici.