Burioni choc: 'Vaccini, deve cadere ogni forma di privacy'

'La riservatezza sui dati sanitari è sacrosanta. Però lo stato vaccinale non riguarda solo la persona stessa, ma anche gli altri. Chi non è vaccinato è potenzialmente contagioso. Per questo su questo dato dovrebbe cadere ogni forma di privacy per garantire la comunità, secondo me'. La dichiarazione choc arriva dal virologo Roberto Burioni.Del resto proprio Burioni ieri aveva sottoscritto l'assunto dell'assessore regionale Donini sulla Dad per i non vaccinari: 'L'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini pone il tema: chi si è vaccinato non dovrebbe fare mai più un giorno di didattica a distanza. Dal punto di vista medico, se le cose non cambiano inaspettatamente, ha ragione. Punto e basta'.