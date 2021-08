Burioni: 'Inevitabili incertezze su un vaccino in uso da pochi mesi'

'Disinformare, facendo leva sulla paura e sui pregiudizî, trovando false contraddizioni e usando le inevitabili incertezze riguardo a un vaccino in uso da pochi mesi per alimentare la diffidenza è molto più facile e meno faticoso che spiegare informando correttamente'. A parlare è ancora il virologo Roberto Burioni che torna, sempre su Twitter, sui cinguettii di ieri che tanto hanno fatto discutere e nei quali è arrivato ad affermare che 'è la vaccinazione a tappeto a creare condizioni nelle quali virus resistente potrebbe emergere'.Ma le parole di Burioni, lungi dal rassicurare sul tema vaccinale, aprono in realtà una porta alle tesi dei tanti che hanno dubbi sul vaccino. Burioni infatti, che è stato da sempre il primo difensore di questo trattamento sanitario, arriva ad affermare che vi sono 'inevitabili incertezze'.

