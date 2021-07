Burioni: 'Ministero dica quanti ricoveri tra i vaccinati'. A Modena 3 su 19

'Sarebbe fondamentale che il Ministero ci dicesse, oltre al numero dei ricoveri e dei decessi giornalieri, quanti di questi ricoveri e decessi riguardano pazienti che hanno completato da oltre 15 giorni il ciclo di vaccinazione. Invece non si sa'. A parlare in questi termini col solito tweet è il virologo Roberto Burioni.Una osservazione corretta, a Modena - ad esempio - da ieri questo dato è noto e, forse, non così confortante. Lo ha ufficializzato lo stesso direttore generale Ausl Brambilla. Sui 19 ricoverati attualmente in provincia di Modena, 3 (il 15,7%) avevano completato il ciclo vaccinale.