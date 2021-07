Covid, a Modena i casi tornano a salire e su 19 ricoverati 3 vaccinati

Anche se con numeri assoluti bassi, si arresta ed in parte riprende la corsa verso l'alto la curva del numero dei positivi al Covid in provincia di Modena. Sia per il tasso settimanale di incidenza per 100.000 abitanti, passato nelle ultime settimane da 11 a 12 (media 11,5), sia per la percentuale sui tamponi refertati, passato nelle ultime due settimane da 1,0% a 1,1%. Con in entrambi i casi una inversione di tendenza dal ribasso al rialzo, registrato la scorsa settimana. Un aumento trainato dalla fascia di età dai 19 ai 40 anni nella quale si è passati da un tasso di incidenza su 100.000 abitanti già più alto rispetto alla media, di 30 registrato al 16 giugno al 40 del 26 giugno. E' chiaro che il virus continua a circolare limitato solo in parte dalla vaccinazioni che, come ribadito questa mattina nel punto stampa settimanale del Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla, 'funzionano per limitare le conseguenze più gravi del contagio'. Ma solo in parte la circolazione del contagio.'Nessuno però in terapia intensiva - sottolinea il Direttore Generale - segno che il vaccino funziona per limitare le conseguenze gravi della malattia'. In pratica i vaccinati continuano ad infettarsi ma per loro si riduce, di fatto quasi ad annullarsi, il rischio di forme molto gravi. Rischio che è già praticamente zero nei minori e nella fascia dai 12 ai 19 anni, sulle quale la scienza è divisa e i genitori perplessi. Nell'incontro giriamo tali pareri e considerazioni direttamente al Direttore Generale che ribadisce l'importanza della vaccinazione anche in tale fascia sulla base del principio che qui sintetizziamo con il concetto del meno il virus circola e meno spazi si lasciano anche alle varianti (la Delta continua a crescere in provincia di Modena rappresentando ora il 4,7% dei casi), oltre al fatto che l'Ausl avrebbe in questa direzione, una linea da seguire a livello nazionale. Argomento delicato soprattutto quando si lega la vaccinazione all'opportunità o meno di frequentare la scuola in presenza. 'In questo senso non abbiamo indicazioni che ci dicono se senza vaccinazione la scuola sarà a distanza, ma indicazione di vaccinare rispetto a tale fascia di età'Gi.Ga.