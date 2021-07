Burioni: ‘Variante Delta più pericolosa, serve obbligo vaccinale’

'Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso'. A usare questi termini è il virologo Roberto Burioni. E sempre su Twitter attacca frontalmente chi ha deciso di non vaccinarsi. 'Fare i novax è diventato un mestiere rischioso. Auguri di pronta guarigione ai malati intubati non vaccinati, ma tutti gli altri babbei si vaccinino subito che in rianimazione ci costano un sacco di soldi'.