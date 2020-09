Busto Stanguellini, imbarazzo sindaco: nessun furto, era in magazzino

'Non c'è stato nessun furto, il busto commemorativo di Vittorio Stanguellini posto al parco Ferrari in onore della storia e della tradizione motoristica della città, non è stato rubato. In realtà ci si è accorti che era in un magazzino del Comune. C'è stato un problema di comunicazione'.



Il sindaco ha confermato oggi in Consiglio comunale i dubbi sollevati dal Consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi espressi a margine dell'interrogazione con la quale si chiedeva lo stato della ristrutturazione del busto stesso dopo l'episodio vandalico avvenuto diversi mesi fa all'interno del parco Ferrari (sede dell'ex autoromo), dove era posizionato'



La sparizione del manufatto dell'artista Alessandro Rasponi seguita al vandalismo aveva fatto scattare le indagini delle forze dell'ordine ma alla fine ci si è accorti che nessuno aveva rubato l'opera ma qualcuno l'aveva depositata in un magazzino comunale in attesa di un restauro. Fatto di cui lo stesso comune e gli organi competenti non erano a conoscenza. Poi qualcuno se ne è accorto ma nessuno l'ha detto ufficialmente. Nel giugno scorso il comune affermò che il busto era stato recuperato ma senza entrare nel merito di come fosse andata. Cosa che ha fatto oggi il sindaco, in consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione con il sorriso sulla bocca e giustificando con un errore di comunicazione. Del resto, le cose che finiscono bene, mettono d'accordo tutti. E in questo caso, oggi, del busto, non si può che parlare con buona notizia. Perché il restauro è stato completato e significativo è che in un momento particolare come questo in cui si piange la scomparsa di Francesco Stanguellini, figlio di Vittorio e, per ricordarne la figura, è stato deciso di dedicare a lui la rassegna motoristica Motor Gallery in programma il prossimo fine settimana.



Il busto commemorativo di Vittorio Stanguellini verrà riposizionato nelle prossime settimane al parco Ferrari.