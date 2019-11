C'è la Corrimutina, tutti i divieti e gli obblighi

La CorriMutina partirà alle 9.30, da viale Monte Kosica, con la corsa non competitiva aperta a tutti, e in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sulle distanze dei 5 e dei 10 chilometri; mentre alle 10.15 partirà la Mezza di Modena, evento agonistico importante, aperto anche ad atleti che provengono da fuori città e che ha anche l’obiettivo di promuovere Modena e le sue eccellenze.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica saranno diversi lungo il percorso e nelle strade adiacenti i provvedimenti stradali, dalla sospensione della circolazione al divieto di sosta con rimozione dei mezzi e, per garantire la sicurezza della corsa e il supporto ai cittadini che hanno necessità di entrare o uscire dal centro storico, saranno impiegati numerosi operatori di Polizia municipale e volontari.

In particolare, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso veicoli di soccorso, nelle strade interessate dal percorso: viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, corso Canalchiaro, piazza Grande, via Castellaro, via Università, corso Canalgrande, corso Accademia, piazza Roma, via Tre Febbraio, corso Cavour, via Ganaceto, via Castelmaraldo, piazza Pomposa, via Taglio, via Cardinal Morone, via Emilia centro, largo sant’Agostino, largo Moro, via Emilia ovest (con attraversamento consentito ai bus da via Bacchini controllato dall’operatore di Polizia municipale sul posto), viale Italia, strada san Faustino, Autodromo (corsia est), via Berengario e via Bono da Nonantola. Sono previsti divieti di sosta con rimozione delle auto dalle 6 alle 14 di domenica 3 novembre in viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, viale Monte Kosica (nel tratto compreso tra piazzale Tien An Men a via Fontanelli), via Università, corso Canalchiaro (lato est, da via dei Servi a Piazza Grande), via Ganaceto (dal civico 61 a via Taglio), via Cardinal Morone, via Emilia ovest da largo Aldo Moro al civico 32 e dal civico 52 all’incrocio con largo Marco Biagi, piazzale Novi Sad (area compresa tra le tribune, il teatro Tenda e viale Monte Kosica), corso Cavour (tra le vie Tre Febbraio e Fontanelli).