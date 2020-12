Calendario di Modena per La Casa di Fausta

La vendita di un calendario dedicato alla bellezze di Modena per raccogliere fondi necessari per l'acquisto di PD e materiali per la didattica a distanza destinati all'Aseop e la Casa di Fausta, la struttura realizzata per ospitare le famiglie di bambini con patologie oncologiche in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena.



E' l'iniziativa lanciata dalla comunity facebook, Modena a Domicilio e promossa in collaborazione con il Lions Club Modena Romanica. I calendari Avia Pervia

“L’iniziativa è nata per caso' - spiega Maja Argenziano, amministratrice del gruppo 'Modena a Domicilio e che Informa' - perché sul gruppo era stata segnalata l’esigenza di acquisto di pc per la didattica a distanza dei bambini che sono sottoposti a ricovero o terapie oncologiche. Dopo un confronto con la struttura operativa di Aseop e Casa di Fausta abbiamo chiesto di che materiali avessero più bisogno e abbiamo deciso di promuovere insieme al CLUB LIONS MODENA ROMANICA, presieduto da Fabio Filippin, una raccolta fondi con la realizzazione di un calendario. Con i fondi raccolti acquisteremo pc da collocare negli appartamenti che utilizzano le famiglie dei bambini malati che vengono ospitate presso la Casa di Fausta e altri materiali utili sempre al soggiorno delle famiglie, sperando di raccogliere abbastanza fondi per aggiungere anche una sorpresa per tutti i bambini malati le cui famiglie sono attualmente ospitate. L’obiettivo è consegnare i pacchi per il 6 di gennaio”,

Il calendario AVIA PERVIA 2021 è stato realizzato col contributo fotografico di Fabrizio Annovi e Andrea Tomassone e rappresenta gran parte delle bellezze ed eccellenze di Modena.



ll calendario può essere ritirato con un contributo nel fine settimana presso un banchetto allestito sotto al portico davanti Piazza Mazzini, oppure presso le attività che con entusiasmo hanno aderito alla iniziativa e quindi: BRAME Profumeria Artistica viale Tassoni 68, BARUFFA COFFEE viale Ciro Menotti 248, AQUILONE GIOCATTOLI via Buon Pastore 258, CARTOLIBRERIA IL PUFFO via Araldi 264, PANETTERIA MASSIMO BEDENDO MERCATO ALBINELLI stand G-H, FOTOZOOM via Puccini 72, LO SCALFAROTTO 3 via Archimede 76, LA LUNA PARRUCCHIERI via Malpighi 36, RISTORANTE PIZZERIA A TAVOLA CON DELIA via del Sagittario 1, PAZZI DI GRANO, via Jacopo Marchese 28 a Formigine.

Nella foto, il banchetto per la vendita dei calendari allestito sotto il portico in via Emilia Centro a Modena