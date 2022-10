Calle di Luca come la Walk of Fame: questa estata le star di 'Ferrari' hanno fatto tappa qui

Una estate illuminata dalle stelle di Hollywood in Calle di Luca che si è conclusa con la visita di Adam Driver, l'attore protagonista impersonificherà Enzo Ferrari dopo il recente successo con 'House of Gucci' e in passato anche con 'Star Wars'.In questi mesi i locali della strada sono stati oggetto di interesse da parte di vip hollywoodiani ma anche della produzione stessa del film, a partire da John Lesher, premio Oscar produttore del film sul Drake ospite per tante serate estive della Lambruscheria.'John Lesher assieme a colleghi produttori del film come hanno trascorso tante notti estive lungo Calle di Luca con noi, dimostrando una umanità e una simpatia che rimarrà nei nostri cuori' dichiara Alessio Bardelli titolare della Lambruscheria che ha ricevuto anche una graditissima dedica autografata dal premio Oscar 'al Maverick di Modena'.A due passi dalla Osteria Francescana, dove i protagonisti del film hanno potuto assaggiare i piatti che portano Modena ai vertici culinari nel mondo, anche i locali di Calle di Luca si sono confermati in questa estate 2022 meta turistica privilegiata dai turisti di ogni nazionalità, con i piatti di pesce di Iodio Puro, le pizze e le portate di Calle9, e la selezione di vini locali in cui si è specializzata la Lambruscheria di Modena conquistando anche un posto nella guida di Decanter.